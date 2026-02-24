Callao: delincuentes roban a balazos camioneta a familia en un grifo

Un violento robo a mano armada se registró en un grifo ubicado en la avenida Faucett, en la zona conocida como 200 millas, en el Callao. Una familia se encontraba abasteciendo combustible en su camioneta, valorizada entre $25 mil y 30 mil, cuando un vehículo con cuatro delincuentes en su interior se detuvo en el lugar.

Tres de ellos descendieron armados mientras el cuarto permaneció en el auto. Las cámaras de seguridad captaron cómo los sujetos se dirigieron directamente a la camioneta, bajaron a los ocupantes e intentaron encontrar las llaves del vehículo.

Mientras ocurría el robo, otra cámara registró a uno de los delincuentes armados acercándose a un trabajador del grifo. El sujeto lo amenazó, lo golpeó en la cabeza con la pistola y luego disparó al aire, lo que provocó que otro empleado se arrojara al suelo para ponerse a salvo.

Mujer lanza llaves para salvar a su esposo

Al ver que los delincuentes amenazaban de muerte a su esposo, la mujer que tenía las llaves del vehículo las lanzó al suelo. Los hampones subieron a la camioneta, hicieron una seña con las luces al vehículo donde aún permanecía su cómplice y ambas unidades huyeron por la avenida Faucett. Todo el asalto ocurrió en menos de un minuto y la familia también perdió mochilas de viaje con equipaje valorizado en aproximadamente S/10 mil.

Extorsión tras robo e investigación en curso

Según informaron las víctimas, los delincuentes se han comunicado con ellos posteriormente para pedir un rescate por la devolución de la camioneta, la cual no contaba con seguro. La División de Investigación de Robos (Diprove) ya se encuentra investigando el caso para dar con el paradero de los responsables y recuperar el vehículo robado.