VES: Policía usa coche de bebé como señuelo y captura a presunto vendedor de droga

Un operativo policial encubierto en Villa El Salvador culminó con la captura de un presunto vendedor de droga identificado como David Campos Altamirano, alias “Bebote”. Para lograr la intervención, agentes del Grupo Terna simularon ser padres de familia y utilizaron un coche de bebé como parte del plan.

Operativo encubierto del Grupo Terna

Según la Policía Nacional, los agentes ingresaron a la vivienda con el coche en mano, en cuyo interior no había un bebé, sino una comba que utilizaron para irrumpir en el inmueble. Tras golpear la puerta, los efectivos intervinieron al sospechoso sin darle tiempo de escapar.

Durante el registro del domicilio se hallaron diversos tipos de droga escondidos en diferentes ambientes de la casa. Parte del material ilícito estaba oculto debajo de un colchón y en otros puntos estratégicos, lo que evidenciaría que la sustancia estaba lista para su comercialización.

Detenido quedó a disposición de la Depincri

El coronel Carlos Alcanfa, jefe del Escuadrón Verde, informó que el intervenido fue trasladado a la Depincri del sector, donde continuará el proceso de investigación por presunto tráfico ilícito de drogas. El operativo forma parte de las acciones de inteligencia policial para combatir el microcomercio de estupefacientes en Lima Sur.