San Borja: detonan explosivos en frontis de vivienda multifamiliar en avenida Canadá

Continúan los ataques con explosivos en la capital. Esta vez, un sujeto detonó un artefacto en los exteriores de una vivienda. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en la cuadra 18 de la avenida Canadá, en el distrito de San Borja.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que el ataque se habría dirigido directamente contra una vivienda multifamiliar. En el primer piso del predio funciona un pizzería y un chifa.

Imágenes de seguridad dan cuenta que un sujeto dejando los artefactos explosivos y escapa de la zona. Segundos después se escucha una fuerte detonación que incluso hizo volar la tapa de un medidor de agua.

Dejan explosivos en caja y daños en medidor

Nuestro equipo periodístico tuvo acceso a fotografías de dos cartuchos que serían de dinamita que se habrían colocado dentro de una caja en la puerta de la vivienda. Cámaras de seguridad de negocios aledaños podrían ayudar en las investigaciones de este nuevo ataque.

Diligencias y recojo de testimonios

Hasta el lugar acudieron agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional quienes se encuentran realizando algunas diligencias y algunos serenos de la comuna quienes intentan conversar con los residentes del predio.