Joven mototaxista lucha por su vida tras ser atacado a balazos en SJL

Un joven mototaxista se encuentra en UCI tras ser atacado a balazos por extorsionadores. El hecho ocurrió en el asentamiento humano "Belén", a la altura del paradero 1 de Huáscar, en el distrito de San Juan Lurigancho.

De acuerdo a testigos, el ataque fue perpetrado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta lineal. El padre del joven baleado denunció que extorsionadores estarían exigiendo pagos a diversos trabajadores de la zona.

"A los dirigentes de los mototaxistas Huáscar 1 ya les habían comunicado y en una reunión se han negado rotundamente, entonces cuando no han pagado la extorsión han buscado a cualquier persona que caía, mi hijo ha bajado para que recoja de la otra casa y allí es donde a caído", dijo el padre.

Mototaxista lucha por su vida y sería trasladado

El mototaxista fue trasladado hasta el hospital de San Juan de Lurigancho donde lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y sería trasladado al hospital 2 de Mayo para continuar con su recuperación, según indicaron sus familiares.

Diligencia y temor de vecinos

Tras el ataque, agentes policiales y peritos de criminalística llegaron al lugar para recoger las evidencias del caso. Los vecinos se encuentran atemorizados quienes aseguran que se sienten desprotegidos frente a los hechos delictivos.