Municipalidad de Chorrillos se pronuncia por obras donde quedó atrapado camión de bomberos

Vecinos de las Delicias de Villa, en el distrito de Chorrillos, denunciaron a través de nuestro WhatsApp que un camión de bomberos quedó atrapado e inhabilitado para atender una emergencia por las calles rotas y obras que se realizan en la zona.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que maquinaria pesada se encuentra realizando trabajos ante la denuncia de los residentes, quienes indicaron que la obra estaba paralizada por 15 días.

Municipalidad se pronuncia por obras

Elvis Pasache, vocero de la Municipalidad de Chorrillos, señaló en diálogo con Buenos Días Perú que la obra del sector 2 de Delicias de Villa no ha quedado paralizada y descartó alguna deuda pendiente. "No hay ninguna suspensión técnica que pueda justificarse ya que esta obra está con sus valorizaciones de pago al día y no tiene ningún motivo para estar paralizada", dijo.

Afirmó que al realizarse trabajos previos y al ser una obra de gran envergadura de 21 mil metros cuadrados y con una inversión de S/6 millones, se ha contado con el personal obrero que han estado haciendo trabajos por diferentes sectores. "Quizás la población no ha visto la maquinaria trabajar", expresó.

Posible retiro de cintas de seguridad y desvíos

Pasache también expresó que la obra está señalizada, pero algunos vecinos retiran la cinta de seguridad por premura, hecho que no debió pasar. Al ser consultado sobre los desvíos, detalló que los vehículos circulan por las calles colindantes.