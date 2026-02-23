Jesús Maldonado sobre asesinatos en SJL: “Capturamos delincuentes y salen el mismo día”

La inseguridad en San Juan de Lurigancho (SJL) vuelve a estar en el centro del debate tras las declaraciones del alcalde Jesús Maldonado, quien cuestionó la eficacia del sistema de seguridad y justicia. El burgomaestre aseguró que la captura de sospechosos no garantiza resultados, ya que muchos recuperan su libertad el mismo día, mientras continúan los crímenes vinculados a la extorsión y el sicariato.

Alerta por crimen organizado

En menos de un año, se han registrado ocho asesinatos en el jirón Wiracocha, presuntamente relacionados con redes de extorsión. El caso más reciente fue el ataque a balazos contra el dueño de una discoteca, cuyos agresores huyeron tras el crimen, generando temor entre vecinos y comerciantes del sector.

Frente a esta situación, Maldonado sostuvo que la violencia en el distrito no solo responde a la acción policial, sino a problemas estructurales del sistema. “He visto tantos ministros del Interior, pero el sicariato y la extorsión en SJL siguen campeando. No se trata de ministerios ni de comisarios, se trata de un sistema que no funciona”, afirmó.

Alcalde cuestiona liberación de detenidos

El burgomaestre indicó que la municipalidad ha participado en operativos que permitieron intervenir a 27 presuntos delincuentes, pero denunció que muchos fueron liberados en pocas horas. “Nosotros hemos capturado alrededor de 27 presuntos delincuentes que han salido el mismo día”, declaró, insistiendo en que la falta de sanción efectiva debilita la lucha contra el crimen.

Para Maldonado, esta situación envía un mensaje de impunidad que fortalece a las organizaciones delictivas y dificulta las acciones preventivas en el distrito más poblado del país.

Discotecas, fiscalización y presencia de grupos armados

El alcalde también advirtió que algunos locales nocturnos incumplen horarios y condiciones de sus licencias. Señaló que, durante operativos municipales, inspectores han sido amenazados por personas armadas que actuarían como protección privada.

“Si continúan con esta actitud, vamos a tener más escenarios lamentables con muertes y asesinatos. Entiendo que necesitan trabajar, pero hay un reglamento. Cuando hemos ido a querer fiscalizar, salen extranjeros con armas y sacan a balazos a los fiscalizadores”, expresó Maldonado, quien reiteró el llamado a empresarios a respetar las normas mientras se refuerzan acciones de control en la zona.