Comas: dos muertos y un herido deja enfrentamiento armado entre presuntos barristas

Un enfrentamiento armado entre presuntos barristas dejó como saldo dos personas muertas y un herido. El hecho se registró en el jirón Huascarán con la avenida Andrés Avelino Cáceres, en la zona de Collique, en el distrito de Comas.

Según testigos, los dos fallecidos serían hinchas de Universitario de Deportes y habrían llegado en una mototaxi para enfrentarse con presuntos barristas de Alianza Lima, quienes los habrían recibido con disparos.

Imágenes grabadas por los vecinos, dan cuenta de que uno de los sujetos atacados se encuentra tendido sobre el pavimiento mientras pedían auxilio. Las víctimas fueron trasladadas hasta el hospital Sergio Bernales donde se confirmó su fallecimiento.

Identifican a fallecidos y heridos

Los fallecidos fueron identificados como Brayan Yanac y Abdul Rodríguez quienes perdieron la vida por los impactos de bala. Mientras que el herido fue identificado como Alejandro Saénz quien recibe atención médica.

Denuncian constantes enfrentamientos

De acuerdo a los residentes, los enfrentamientos entre los sujetos ocurren desde hace más de un año. "Hemos estado en nuestra sala y de arriba han comenzado a disparar correteando a los otros, las otras personas entre ellas los fallecidos han venido de un motocar abajo", dijo un testigo. "Han sido pandilleros que se han querido pelear con piedras, pero no han sido piedras y han disparado de frente", manifestó otro entrevistado.