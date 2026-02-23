Restos de policía que falleció al intentar salvar a perrito serán trasladados a su natal Huancayo

Los restos del suboficial PNP Patrick Ospina Orihuela, quien falleció tras ser arrastrado por las aguas del río Rímac al tratar de rescatar a un perro que se estaba ahogando, vienen siendo velados en la unidad de Radiopatrullas.

El último sábado, su cuerpo fue llevado hasta la unidad de Radiopatrullas donde se le rindió un homenaje, luego fue trasladado hasta Huachipa donde queda su compañía de bomberos hasta que finalmente regresó a la División de Radiopatrullas.

Un equipo de Buenos Días Perú ingresó unos minutos hasta esta dependencia policial donde corroboró que sus restos vienen siendo velados y en la parte superior del féretro se observan dos casos, uno de los bomberos y otro de la PNP.

Restos serán trasladados a Huancayo

De acuerdo a información proporcionada por efectivos policiales, sus restos serán trasladados aproximadamente a las 7:00 a.m. a la Dirección de Aviación Policial (DIPA) para luego ser llevados a su natal Huancayo.

Posible visita de presidente Balcázar y General Arriola

Algunos familiares se encuentran en la capilla donde se le rinde homenaje. De acuerdo a algunas fuentes, el general Óscar Arriola y el presidente José María Balcázar podrían llegar hasta este punto.