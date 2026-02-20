Obra paralizada provoca que camión de bomberos quede atrapado en calle de Chorrillos

Una obra pública paralizada y calles rotas en la zona de Delicias de Villa, Chorrillos, provocaron que un camión de bomberos quedara atrapado e inhabilitado para atender una emergencia.

Este hecho evidencia las graves deficiencias en la gestión municipal y poniendo en riesgo a los vecinos, una situación que genera indignación vecinal debido al abandono de los trabajos.

¿Obras paralizadas por extorsión?

Las pistas rotas y las obras paralizadas hace semanas, impiden el libre tránsito e hicieron que la unidad de bomberos quede atascada al acudir a un llamado, complicando su labor para atender un incendio en la zona.

Este caso resalta la preocupación vecinal por la inacción municipal y el estado de la infraestructura en la zona, pero a esto se suma una seria denuncia ya que, según los vecinos, las obras estarían paralizadas debido a que la empresa responsable estaría siendo víctima de amenazas extorsivas.

Cabe señalar que, la extorsión en obras públicas en Lima y Callao se ha consolidado como una de las mayores amenazas para el sector construcción, operada principalmente por mafias que utilizan "pseudo-sindicatos" como fachada.

Solo en Lima Metropolitana, las denuncias por extorsión subieron un 36% en los primeros meses de 2025 en comparación con el año anterior. Solo en el primer semestre de 2025 se reportaron más de 15,000 casos en la capital.