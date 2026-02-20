Independencia: cámaras captan a sujeto que incendió mototaxi y fue alcanzado por las llamas

Un hecho de violencia fue registrado por cámaras de seguridad en el distrito de Independencia, donde un sujeto incendió un mototaxi estacionado frente a una vivienda en horas de la noche. El ataque, cuyas imágenes ya están en manos de las autoridades, se suma a los episodios de inseguridad que afectan a distintos sectores de la capital.

Cámaras captan el momento del incendio

Las grabaciones muestran que el hombre llegó al lugar con una mochila, de la que sacó un bidón con un líquido que sería gasolina. Luego de verterlo sobre el mototaxi, prendió fuego al vehículo, que terminó prácticamente inservible. En las imágenes también se aprecia que las llamas habrían alcanzado al propio sujeto.

Según información del equipo de Panamericana Televisión, el hombre habría sufrido quemaduras, lo que podrían facilitar en la identificación del responsable por parte de la Policía, que ya revisa los registros de las cámaras de la zona.

Vecinos mencionan posibles amenazas contra transportistas

De acuerdo con testimonios de vecinos, el mototaxi pertenecería a la Asociación Santa Rosita de Lima, que opera en la Asociación Víctor Haya de la Torre, en el distrito de Independencia. Los residentes señalaron que el sector estaría afectado por presuntos extorsionadores que exigen pagos a los transportistas.

Se espera que las autoridades puedan esclarecer el hecho y determinar las circunstancias en que se produjo el incendio, mientras los vecinos expresan preocupación por los niveles de inseguridad en la zona.