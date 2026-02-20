Batalla campal en el Rímac: barristas se enfrentan con pirotécnicos en plena vía pública

Un violento enfrentamiento entre grupos de barristas desató el caos en el distrito del Rímac, donde decenas de personas se enfrentaron entre las avenidas Guardia Republicana y Felipe Arancibia, provocando temor entre vecinos y transeúntes. La pelea, que ocurrió en plena vía pública, incluyó el uso de objetos contundentes y artefactos pirotécnicos.

Violento enfrentamiento

Según información preliminar, todo habría comenzado con una pequeña celebración de hinchas del club Sporting Cristal, quienes realizaron una marcha por la zona. Sin embargo, la situación se tornó violenta tras la aparición de grupos de barristas de Alianza Lima, lo que derivó en un enfrentamiento que, de acuerdo con testimonios vecinales, involucró a unas 400 personas.

Las imágenes difundidas muestran escenas de extrema violencia, con individuos lanzando piedras, utilizando palos y protagonizando agresiones en plena vía pública. El uso de pirotécnicos como armas elevó el nivel de peligro, obligando a los residentes a cerrar puertas y ventanas para intentar resguardarse del enfrentamiento.

Presencia policial insuficiente

Durante el enfrentamiento, varias patrullas policiales permanecieron en la zona; sin embargo, la diferencia numérica entre los agentes y los barristas habría dificultado una intervención directa. Testigos señalaron que los grupos recorrieron varias calles sin que se lograra disolver rápidamente la pelea.

El hecho vuelve a poner en el foco la problemática de la violencia de barristas en Lima y los riesgos que generan este tipo de enfrentamientos en zonas urbanas, donde vecinos y comerciantes quedan expuestos a disturbios, daños materiales y posibles heridos.