Falso repartidor dispara contra una vivienda en Los Olivos

En los últimos meses, los ataques con explosivos y armas de fuego en Lima y Callao han generado gran temor debido a actos de extorsión y delincuencia organizada en las calles.

Estos incidentes, a menudo protagonizados por sicarios, resultan en daños materiales, vehículos destruidos y heridos, afectando gravemente la seguridad vecinal.

Ataque en vivienda de Los Olivos

Esta vez, en el distrito de Los Olivos, haciéndose pasar por repartidor de delivery, un sujeto disparó más de 12 veces contra una vivienda en la asociación “Señor de los Milagros”.

Cámaras de seguridad captaron cuando el sujeto llegó en una moto lineal con un cómplice, descendió con un supuesto pedido, disparó contra la vivienda y luego huyó del lugar.

En la escena, agentes de la PNP, hallaron 13 casquillos de bala y el segundo piso del inmueble presenta varios impactos de bala.

Cabe señalar que, no hubo heridos que lamentar y la policía investiga el móvil del ataque y gracias a las imágenes de seguridad, busca a los responsables de este ataque.