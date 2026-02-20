Caen presuntos responsables del crimen de chofer de combi y un mototaxista en el Cercado de Lima

En el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao prorrogado para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, la policía sigue enfrentado a la criminalidad en las calles de la capital.

En el Cercado de Lima, un grupo de Inteligencia de la Policía Nacional capturó a los presuntos responsables del asesinato de un conductor de la Ruta "B" en la avenida Morales Duárez, crimen ocurrido hace tres días delante de sus familiares.

Cámaras de seguridad permitieron identificar la moto usada en el ataque, la cual fue ubicada fuera de una barbería que funcionaría como base de la banda “La Federación”.

Estaban dedicados a extorsionar transportistas y empresarios

Esta organización criminal dejó una misiva con su nombre y un número de teléfono tras el crimen, en medio de su disputa territorial con la banda “Los Titos”, grupo que también operaba en el Cercado de Lima y cuyos miembros fueron capturados semanas atrás en un búnker.

En el local fueron detenidos dos hombres venezolanos y dos mujeres, una ciudadana argentina y otra venezolana, presuntamente dedicados a extorsionar transportistas y empresarios, haciéndose pasar como delivery para cometer sus delitos.

Cabe señalar que, de acuerdo a información policial, la banda también está vinculada al asesinato de un mototaxista en enero en el distrito de Breña.