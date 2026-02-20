Globos metálicos dejaron sin servicio eléctrico a más de 47 mil familias en Ate, Chosica y Chaclacayo

Más de 47 mil familias de los distritos de Ate, Chosica y Chaclacayo se quedaron sin suministro eléctrico luego que globos metálicos ingresaran a la subestación Santa Clara y provocaran una descarga que interrumpió el servicio, informó Luz del Sur.

El incidente se produjo cuando los objetos, arrastrados por el viento, hicieron contacto con la infraestructura eléctrica. Los sistemas de protección se activaron de inmediato, evitando daños de consideración en las instalaciones y reduciendo el tiempo de afectación.

NO LIBERAR GLOBOS METÁLICOS

Durante el 2025 se registraron 86 eventos similares que perjudicaron a más de 175 mil hogares y entidades públicas y privadas. Los distritos con mayor número de clientes afectados fueron Pachacámac, Villa El Salvador, Santa Clara, Cieneguilla y Santa Anita.

Luz del Sur exhorta a los ciudadanos a no liberar globos metálicos, ya que pueden permanecer flotando por días y entrar en contacto con redes eléctricas. Recomendó optar por materiales no conductores o biodegradables para las celebraciones.