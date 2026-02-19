Capturan a remanentes de banda de alias 'Chato Deyvis' por extorsiones en Huaycán

Agentes de la Policía Nacional capturaron a José Antonio Elías Espinoza, alias "Cebiche", considerado un líder criminal que se dedicaba a extorsiones a comerciantes y transportistas en la zona de Huaycán.

El operativo se realizó el 17 de febrero en el cruce de la avenida Vía Láctea con Vitarte, donde el sujeto se desplazaba en un mototaxi junto a otras tres personas. Al ser intervenido, "Cebiche" intentó deshacerse de su celular arrojándolo al piso, pero los peritos lograron recuperar la información del equipo.

Vínculos con organización del "Chato Deyvis"

Según información policial, "Cebiche" habría sido integrante de la banda del "Chato Deyvis", considerado en 2025 como el verdadero cabecilla de Lima Este. Tras la caída de Deyvis en febrero de 2025, remanentes de su organización intentaron posicionarse en el rubro criminal de la extorsión. "Él ha sido un integrante más de la banda del Chato Deyvis y es un lugarteniente al igual que Yahaira, que ha sido intervenido en una oportunidad anterior", señaló un efectivo policial.

Arma robada a marino y otros hallazgos

Tras la captura de "Cebiche", la información permitió allanar un inmueble donde se intervino a tres presuntos cómplices más. En el lugar, los agentes encontraron una pistola con cacerina y 17 municiones abastecidas. Al verificar la serie del arma, se determinó que había sido robada a un efectivo de la Marina de Guerra del Perú en enero de este año.

Acusaciones y presentación de detenidos

Los detenidos estarían inmersos en delitos de sicariato y extorsión en zonas como Ate, Huaycán y Santa Anita. Los cuatro intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades y presentados durante una conferencia de prensa en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).