Detonan explosivo contra combi que cubre la ruta Colonial-Callao: Unidad quedó calcinada

En la madrugada, una combi de la ruta La Colonial-Callao fue atacada con un aparato explosivo frente al mercado Sarita Colonia, en el Callao. El vehículo terminó totalmente calcinado producto del atentado.

El ataque ocurrió en las inmediaciones del cetro de abastos y la unidad de transporte quedó totalmente inservible tras la detonación.

Se trataría de un caso por cobro de cupos

Las primeras investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que se trata de un acto de extorsión por cobro de cupos, una modalidad que ha afectado a múltiples transportistas de la misma ruta Colonial.

Lamentablemente este suceso se suma a una reciente ola de violencia contra el transporte público en el primer puerto y Lima, que incluye ataques similares a otras empresas como “Néstor Gambeta” y “Translima” en semanas previas.

Cabe señalar que, este atentado ocurre en un contexto crítico, donde la extorsión al transporte público ha dejado un saldo de 93 víctimas mortales en los últimos 16 meses.