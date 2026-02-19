SMP: cae presunto extorsionador con explosivos cerca a paradero de empresa "Translicsa"

Efectivos del Escuadrón Halcones de la División de Emergencia de la PNP detuvieron a un ciudadano venezolano en la avenida Josefina, en San Martín de Porres, muy cerca del patio de maniobras de la empresa de transportes "Translicsa", por tener en su poder explosivos.

De acuerdo al coronel Vidal Jiménez, jefe de la División de Emergencias, el intervenido fue identificado como Alexander Elner Esparza García, de 23 años, quien se desplazaba en una moto lineal marca Bayak.

Explosivos y mensajes extorsivos en su poder

Durante el registro personal, los agentes encontraron al sujeto un cartucho de dinamita, tres cartuchos explosivos, una mecha con detonador y un equipo celular que contenía mensajes y audios extorsivos.

Las autoridades sospechan que el detenido estaría vinculado a un intento de extorsión contra la empresa "Translicsa", que ha sido blanco de constantes amenazas y ataques de bandas criminales. "Esta empresa viene con continuas denuncias por extorsión y han presentado varias denuncias por este caso", agregó el coronel Vidal.

Estrategia "Corredor Seguro" para proteger a transportistas

La PNP viene implementando la estrategia denominada "Corredor Seguro", que consiste en desplegar personal especializado, como los Halcones de la División de Emergencia, para brindar protección a los consorcios de transporte afectados por la extorsión y el sicariato. "Todas las empresas de transportes que han sido víctimas de estos delincuentes están siendo vigiladas y monitoreadas con el personal policial suficiente", puntualizó el jefe policial.