Lluvias en Chosica generan escorrentías y ponen en alerta a vecinos

A pesar de que en Lima los ciudadanos afrontan diariamente altas temperaturas, los pobladores de Chosica se encuentran en alerta debido a las constantes lluvias registradas en los últimos días, las cuales ya han provocado los primeros estragos en diversas zonas del distrito.

En medio de esta situación, un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona alta de Virgen del Rosario, donde constató los efectos de este fenómeno natural. Desde el municipio descartaron que, por el momento, se hayan registrado huaicos en la comunidad.

“Se han registrado escorrentías, que se generan por la acumulación de agua de precipitación en las cuencas. En este caso hablamos de cuatro o cinco que conforman las laderas de Virgen del Rosario (…) El agua va a seguir discurriendo”, señaló el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna, Gustavo Mayor.

TRABAJOS DE LA MUNICIPALIDAD

Producto de este fenómeno climatológico, la municipalidad de Chosica ha iniciado trabajos de limpieza y prevención, como la instalación de diques en puntos estratégicos, lo que ayudará a frenar la fuerza del agua acumulada por las lluvias.