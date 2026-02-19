SMP: hombre cae desde puente e impacta contra bus del Metropolitano

Un accidente ocurrió en plena avenida Alfonso Ugarte, a la altura del ingreso a la Línea Amarilla, generando confusión entre los pasajeros del Metropolitano. Según testigos, un hombre cayó al carril exclusivo desde el puente Ejército, impactando contra una unidad.

De acuerdo a una vendedora de la zona, "se generó tráfico, pero no mucho porque fue algo rápido". La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que una persona no identificada fue trasladada a una clínica para recibir atención médica.

Antecedentes de accidentes similares

Comerciantes y transeúntes del lugar manifestaron su preocupación al señalar que este punto ya ha sido escenario de otros accidentes. "Donde está el letrero que dice Comas, me dijeron que una señora que tenía problemas y se tiró justo cuando pasó el Metropolitano", agregó la entrevistada.

Piden más seguridad

Ante los últimos hechos ocurridos, tanto los vecinos como comerciantes solicitaron a las autoridades mayor presencia de agentes de serenazgo y resguardo policial en la zona para prevenir futuros incidentes.