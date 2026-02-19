Presidente José María Balcázar pasó la noche en su vivienda en Lince

José María Balcázar fue elegido por el Congreso de la República como presidente de transición, la noche del último miércoles 18 de febrero, luego de la vacancia dejada por la censura del exmandatario José Jerí.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó al jirón Brigadier Mateo Pumacahua, en Lince, en donde reside y pasó la noche el nuevo dignatario encargado. En esta zona se observa la presencia de personal de seguridad del Estado y la PNP custodiando su vivienda.

Algunos vecinos indicaron que no tenían conocimiento que el nuevo mandatario encargado vivía en el edificio y también hicieron algunos pedidos para que tome acciones ante la inseguridad y el sicariato.

Pedido de vecinos ante inseguridad

"Estoy muy sorprendido, el cambio ha sido muy repentino. Yo creo que va a trabajar con mucha dedicación por el Perú", dijo un vecino. "Lo conozco porque vive en el edificio de atrás, lo veo tranquilo y educado", manifestó otra residente.

Mientras que otra entrevistada pidió a Balcázar que "haga lo que otros no hicieron". "Por lo menos ver lo de la delincuencia, las extorsiones, que es muy importante porque nadie ha hecho nada, la gente sigue muriendo, a los choferes los siguen matando", expresó otra vecina.