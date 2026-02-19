Buenos Días Perú

19/02/2026

Caen presuntos integrantes de "Los Cachorros de San Lorenzo": asaltaban bajo modalidad del 'cogoteo'

La banda criminal operaba en la avenida Angamos con violencia extrema. Dos de los detenidos son menores de edad y el presunto cabecilla tiene 32 años.



Una banda criminal que sembró el terror en el distrito de Surquillo, fue desarticulada por el agentes del Grupo Terna tras cometer asaltos bajo las modalidades de cogoteo y bujiazo en la avenida Angamos.

Las cámaras de seguridad captaron cómo los delincuentes interceptaban a transeúntes y conductores. Mientras uno de los sujetos rompía las lunas de los vehículos con una bujía cuando quedaban atrapados en el tráfico, su cómplice aprovechaba para robar celulares, carteras y otras pertenencias.

Dos menores de edad capturados

Tras varias denuncias, el Grupo Terna inició un seguimiento que permitió la captura de los presuntos integrantes de la banda "Los Cachorros de San Lorenzo". Dos de los detenidos son menores de edad y el presunto cabecilla, de 32 años, fue identificado como Javier Vásquez Guzmán.

Captura gracias a denuncia de vecinos

El coronel Carlos Alcántara informó que el operativo fue posible gracias a las denuncias ciudadanas y al trabajo de inteligencia desplegado en la zona. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.


