Disparan contra dos personas cerca de un puesto de comida rápida en La Victoria

En el distrito de La Victoria, una balacera fue registrada en el jirón Las Esmeraldas que dejó dos personas fallecidas. Según primeras investigaciones policiales, las víctimas habrían estado bebiendo alcohol frente a un local de comida rápida.

Las víctimas fueron atacadas por dos sujetos que llegaron al lugar a bordo de una moto lineal. Durante el ataque, una de las víctimas intentó huir, pero cayó y fue nuevamente atacado a balazos.

Llegaron sin vida al hospital

En la escena se encontraron más de diez casquillos de bala, En el vehículo donde se transportaban las víctimas, se halló una mochila con un chaleco anaranjado, guantes y una caja de herramientas, además de siete paquetes con presunta sustancia ilícita en la guantera.

Cabe señalar que, los heridos por los disparos fueron trasladados al Hospital Dos de Mayo, pero en el lugar solo se confirmó su deceso.