Atacan a chofer en El Agustino: sicarios se graban disparando contra bus de la línea "E"

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en El Agustino, donde sujetos que se autodenominan "El Clan del Norte" balearon a un conductor de la empresa "Emanuel" de la línea "E", que cubre la ruta San Miguel-El Agustino.

Los delincuentes grabaron el violento momento en que dispararon más de seis veces contra la unidad cuando esta se encontraba en el paradero Praderas, frente a una pollería con clientes. El chofer, identificado como José Luis Guerra Sánchez, resultó herido en el brazo izquierdo y fue trasladado al hospital Bravo Chico.

Vecinos de la zona informaron que los atacantes dejaron un sobre con municiones en el paradero final de la línea, ubicado a pocas cuadras del lugar del atentado. Testigos señalaron que los agresores se desplazaban en una moto lineal y que hay videos circulando del ataque.

Pasajeros ilesos y artefacto explosivo dejado hace un mes

Pese a la violencia del ataque, los pasajeros que viajaban en el bus resultaron ilesos. "Lo que ha pasado es que han estado persiguiendo en una moto lineal al de la empresa y le han disparado", dijo un testigo. Los residentes recordaron que hace un mes ocurrió un hecho similar en el mismo sector, cuando dejaron un artefacto explosivo en el estacionamiento de la empresa y realizaron disparos.

Anteriores ataques y pedido de cupos

En enero del año pasado, la misma empresa sufrió un ataque armado cuando dispararon contra una de sus unidades en plena ruta. En esa ocasión, se informó que presuntos integrantes de la banda "DESA" exigían el pago de cupos diarios de S/10 por cada conductor que saliera a trabajar, además de una cuota de inscripción de S/200 por vehículo.