Asociación Automotriz del Perú retoma distribución de placas para motos y trimotos

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) ha retomado la distribución de placas para motos y trimotos (categoría L) desde el 16 de febrero, tras implementar un plan extraordinario para regularizar los trámites pendientes acumulados.

Esta medida se adopta en cumplimiento del Decreto Supremo N° 005-2026-MTC y la Resolución Directoral N° 006-2026-MTC/18, con el fin de resolver el cuello de botella generado por la falta de suministro anterior.

Detalles de la reanudación

El despacho y distribución de placas comenzó el lunes 16 de febrero de 2026 y el registro en el portal web de la AAP ya está disponible.

La nueva normativa autoriza temporalmente el formato tipo Mercosur de seis dígitos, de mayor tamaño (17x20 cm), en fondo blanco y se dará prioridad a los trámites realizados desde diciembre de 2025 en adelante, con el objetivo de regularizar la situación de las unidades afectadas.

Cabe señalar que, esta iniciativa está orientada a regularizar de manera rápida y progresiva los trámites pendientes generados durante el periodo de suspensión del sistema.

Como parte de este proceso, el registro de solicitudes para motos y trimotos en www.placas.pe está nuevamente disponible.