Padres de familia exigen que se culmine remodelación del colegio bicentenario en SJL

El inicio del periodo escolar 2026 ha comenzado con una preocupación para los estudiantes y padres de familia del colegio bicentenario Karol Wojtyla, ubicado en San Juan de Lurigancho. A pesar de las expectativas de contar con un centro educativo remodelado, la obra aún no ha sido terminada, lo que ha dejado a unos 2,500 estudiantes recibiendo clases en módulos temporales que no cumplen con las condiciones adecuadas.

Según información del Ministerio de Educación, la entrega de la obra estaba planificada para diciembre del año pasado, pero hasta la fecha, no se ha cumplido con el plazo.

Condiciones inadecuadas para los estudiantes

Las deficiencias de los módulos provisionales han sido evidentes para los padres y estudiantes. Una madre de familia mencionó las altas temperaturas en los espacios asignados: “Hace mucho calor, bochorno. Hay un ventilador, pero no sé si funciona”. Además, los padres señalaron que la falta de seguridad es otra preocupación importante, ya que las puertas de las aulas no cuentan con chapas y el mobiliario es insuficiente. La frustración crece entre las familias, ya que se les ha informado que la obra podría finalizar recién en medio año.

Exigencia por una pronta solución

El paquete de colegios bicentenario, que tiene como objetivo mejorar la infraestructura educativa en diversas zonas del país, ha sido una promesa de remodelación para muchos estudiantes. Sin embargo, la falta de cumplimiento en la entrega de obras como la del Karol Wojtyla genera incertidumbre. Los padres de familia exigen que se priorice la culminación de las remodelaciones para garantizar un entorno seguro y adecuado para la educación de sus hijos.