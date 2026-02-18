Por cobro de cupos: disparan contra chofer de ‘Los Anconeros’

La inseguridad vuelve a sacudir el sector de transporte urbano en Lima. En la madrugada de este miércoles, un conductor de la conocida línea de ‘Los Anconeros’ fue baleado por sicarios en el distrito de la zona norte de la capital. El ataque ocurrió cuando el chofer iniciaba su jornada laboral, siendo interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon sin mediar palabra.

Cobro de cupos como móvil del ataque

El conductor fue herido en el hombro, pero afortunadamente logró sobrevivir al atentado. Fue trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, donde recibió atención médica. Aunque se teme por la seguridad de otros trabajadores del transporte, se ha observado una reducción en la circulación de las unidades de la empresa en la zona, presumiblemente por la ola de violencia.

Cabe destacar que la empresa denunció que viene siendo víctima de extorsiones por parte de bandas criminales dedicadas al cobro de cupos. Este nuevo ataque se suma a una serie de extorsiones y cobros ilegales que han afectado a diferentes empresas de transporte urbano en Lima.

El flagelo de la criminalidad sigue acechando el sector, y las autoridades aún no han logrado implementar soluciones efectivas para frenar este problema que afecta tanto a trabajadores como a los usuarios del transporte público. La falta de medidas contundentes ante el aumento de estos hechos ha generado desconfianza y temor en los conductores y empresarios del sector.