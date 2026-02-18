Policía desmantela búnker en San Martín de Porres: mujer muere en operativo

En un operativo de alto impacto, la Policía Nacional desmanteló un búnker de presuntos extorsionadores en el distrito de San Martín de Porres. La intervención, realizada en la madrugada, culminó con la captura de cinco personas extranjeras, todas de nacionalidad venezolana. Sin embargo, la operación dejó una víctima fatal, pues una mujer que intentó huir del lugar y cayó desde el tercer piso, perdió la vida al quedar atrapada entre los fierros.

Extorsión y sicariato en la zona

Según información preliminar, los detenidos estaban involucrados en actividades de extorsión y sicariato, afectando principalmente a empresas de transporte y comerciantes de la zona. En el lugar se encontraron armas de fuego, cartuchos de dinamita, y drogas, elementos que podrían estar relacionados con las actividades criminales que operaban en el área.

Durante la intervención, los sospechosos intentaron huir por los techos del edificio, y uno de ellos disparó a los agentes, pero sin que se produjera un enfrentamiento directo.

Investigación en curso

El general PNP Manuel Lozada, presente en el operativo, indicó que la intervención fue el resultado de meses de investigación y un trabajo estratégico para capturar a la banda. Además, se precisó que los detenidos, que oscilan entre los 25 y 30 años, serán procesados por diversos delitos, entre ellos la extorsión y el sicariato.

La Policía sigue recolectando evidencia clave, incluyendo los teléfonos móviles y las motocicletas incautadas, que podrían ser cruciales para avanzar en la investigación.