Atentado contra bus de ‘Azulitos de Collique’: trabajadores exigen seguridad tras extorsión

La violencia en el transporte público de Lima alcanzó un nuevo nivel esta madrugada, cuando delincuentes atacaron un bus de la empresa “Azulitos de Collique” en la ruta Ventanilla – Comas. A las 2:45 a.m., sujetos armados se acercaron al vehículo y dispararon contra él, dejando marcas en la llanta y la parte posterior del bus. Los trabajadores, impactados por el ataque y el mensaje de extorsión dejado por los criminales, decidieron suspender sus actividades por seguridad.

El atentado y el mensaje de extorsión

El atentado ocurrió en la madrugada, cuando uno de los empleados de la empresa, que se encontraba descansando dentro de la unidad, pudo salvar su vida al no ser detectado por los atacantes. Los disparos también afectaron una vivienda cercana, cuyas paredes recibieron impactos de bala. Además de los disparos, los delincuentes dejaron un mensaje escrito en el que se presentaban como una nueva organización criminal, exigiendo que la empresa se comunique con ellos a un número telefónico para “estar bajo su protección”. Este hecho ha dejado a los conductores aterrados, y muchos de ellos han decidido paralizar las labores, temerosos de futuras represalias.

La reacción de los empleados de la empresa fue inmediata. Tras escuchar los disparos y encontrar el mensaje de extorsión, los trabajadores decidieron no salir a laborar. Uno de los conductores expresó su miedo, mencionando que su familia le había pedido que no saliera a trabajar por el riesgo que corría. "Lo veo en otras empresas, pero ahora nos está pasando a nosotros", señaló, recordando otros casos de compañeros asesinados en otros incidentes de violencia. Este clima de inseguridad ha hecho que los trabajadores, que llevan años en el sector, vivan con temor constante.

Respuesta de la policía

El atentado también ha tenido un impacto directo en la operatividad de la empresa. Los conductores que tenían previsto iniciar su jornada decidieron suspender sus actividades por temor a nuevos ataques. A pesar de la presencia policial en la zona, los empleados destacaron que la noche del ataque estuvo completamente silenciosa, lo que aumentó su sensación de vulnerabilidad. La empresa ha confirmado la paralización de labores y ha emitido un comunicado informando sobre la situación y la decisión de suspender las actividades por el día.