¡Nueva convocatoria! Conozca cómo postular a la Escuela de Policía Femenina

Si quieres luchar contra la inseguridad ciudadana y servir a la patria, esta es tu oportunidad. La Policía Nacional del Perú (PNP) lanzó su convocatoria 2026 para jóvenes interesados en formar parte de la institución en sus 15 sedes a nivel nacional.

La comandante Magaly Cisterna, directora de la Escuela de Educación Superior Técnica PNP Femenina en San Bartolo, invitó a las jóvenes a postular y destacó que la institución ofrece "no solamente una carrera profesional de nivel técnico, porque una vez ingresando a la escuela sales como técnico en administración y ciencias policiales y obviamente sales ya en el ejercicio propio de la función policial".

Pruebas físicas, académicas y vida en la escuela

Los postulantes deberán pasar rigurosos exámenes, entre ellos la prueba de natación de 25 metros en estilo libre. "Dentro del proceso de admisión y en el prospecto señala que el estilo que se les pide es libre y la distancia es de 25 metros que tienen que pasar para ser considerados aptos", precisó Cisterna.

La preparación incluye tanto disciplina física como académica, reflejada en el orden de los dormitorios y uniformes. Sin embargo, también hay espacios de esparcimiento como la banda musical que ameniza los almuerzos los jueves.

Requisitos para postular a la Escuela PNP

La comandante detalló los requisitos para los aspirantes y resaltó que deben ser jóvenes entre 18 y 24 años y si tienes 17 puedes postular si cumples 18 años hasta este diciembre. Además, no deben tener antecedentes penales, judiciales ni policiales, ser peruano de nacimiento, solteros y no tener hijos.

14 sedes a nivel nacional

La convocatoria se realiza en 14 sedes a nivel nacional, donde los postulantes rendirán sus evaluaciones. Toda la información sobre el proceso de admisión, cronogramas y requisitos está publicada en los canales oficiales de la Policía Nacional del Perú.