La Victoria: delincuentes roban a balazos auto a familia y niños terminan en el piso

Una familia fue despojada de su vehículo por delincuentes que los interceptaron frente al parque Hipólito Unanue. Los sujetos realizaron disparos al aire para que no frustren el asalto.

Vecinos grabaron el preciso momento en que delincuentes robaron el vehículo a una familia. El hecho ocurrió en la calle Eduardo Bello, frente al parque Hipólito Unanue, en el distrito de La Victoria.

En las imágenes se observa que el vehículo se encontraba estacionado en plena vía pública durante la madrugada, cuando toda la familia fue interceptada por los delincuentes quienes llegaron a bordo de otra unidad.

Menores terminan en piso

A los sujetos no les importó la presencia de los niños los cuales terminaron en el piso tras ser amenazados por los delincuentes. En cuestión de segundos, los hampones ingresaron al vehículo y habrían fugado por la Vía Expresa.

Realizan disparos al aire

Los vecinos que grabaron el hecho intentaron gritar para alertar sobre el hecho, pero al parecer no había presencia policial en la zona. Sin embargo, los sujetos realizaron un disparo al aire para que no frustren el asalto.