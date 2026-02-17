Extorsión en el transporte público: disparan contra combi de ‘La Roma’ por cobro de cupos

La inseguridad sigue acechando al transporte público en Lima. Los conductores del consorcio de transporte ‘La Roma’, que cubre la ruta Ventanilla – San Juan de Lurigancho, han sido víctimas de extorsión por parte de la banda criminal "Los amiguitos de Pachacútec". A cambio de protección, exigen grandes sumas de dinero, y recientemente realizaron un ataque a balazos a una unidad con pasajeros a bordo en la zona de Pachacútec.

Extorsión y amenazas a los choferes

La banda exige 50 mil soles como pago de inscripción para que las unidades de 'La Roma' puedan circular sin represalias. Además, piden un pago diario de 25 soles por chofer. Esta situación ha generado un clima de temor entre los conductores, quienes, ante el riesgo de ataques, han decidido no salir a laborar. La empresa denuncia que este tipo de extorsiones no es nuevo, ya que lleva siendo víctima de estas bandas desde 2024.

El ataque más reciente ocurrió en Pachacútec, cuando la banda disparó más de cinco veces contra una unidad de ‘La Roma’ con pasajeros a bordo. Este tipo de agresión no es la primera vez que ocurre, ya que en 2025 una unidad de la misma empresa fue atacada a balazos en San Juan de Lurigancho. La empresa sigue denunciando la extorsión continua por parte de diferentes bandas criminales que operan en la zona.

Lucha contra la extorsión organizada

A pesar de las denuncias y las medidas tomadas, la empresa enfrenta una constante amenaza de extorsión. Según su versión, ya ha tenido que pagar a tres bandas criminales y ahora se enfrenta a una cuarta. Mientras tanto, tanto los conductores como los pasajeros continúan viviendo con miedo ante la violencia y los ataques.