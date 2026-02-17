Extorsionadores envían video del asesinato de chofer de 'El Rápido'

Un conductor fue asesinado a balazos por sicarios mientras manejaba una unidad de la empresa "El Rápido". El ataque ocurrió el último fin de semana en la cuadra 2 de la avenida Próceres, en el distrito de San Martín de Porres.

Ante ello, conductores del grupo empresarial 'JC Bus' paralizaron sus operaciones el lunes 16 de febrero, al cual también se sumaron las empresas de transportes "Etupsa" y "Huáscar" en señal de protesta.

Tras el crimen, los extorsionadores enviaron un video del preciso instante del ataque, el cual fue grabado por los propios sicarios cuando asesinaron al conductor, con el fin de amedrentar a los demás transportistas.

Aumentan resguardo policial

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que en el patio de operaciones se ha incrementado el resguardo policial, además algunos patrulleros circulan por las inmediaciones cada cierto tiempo.

Circulación de buses y temor de choferes

Algunos buses están circulando, en especial la línea 1237, que tiene la ruta de Carabayllo hasta Villa El Salvador. Los conductores se encuentran atemorizados y al momento de salir caminan con precaución y por el momento prefieren evitar brindar declaraciones a la prensa.