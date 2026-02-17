Cercado de Lima: asesinan a balazos a conductor y dejan carta extorsiva

Dos sujetos a bordo de una moto lineal habrían disparado al chofer frente a sus menores hijos y dejaron una carta extorsiva advirtiendo más ataques si conductores no se alinean.

Extorsionadores asesinaron a balazos a un conductor de combi de la empresa "Emtrapsa". El hecho ocurrió la noche del último lunes 16 de febrero en la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima.

De acuerdo a testigos, la víctima identificada como Misael Romero Muñoz, fue asesinada con más de seis balazos frente a sus tres menores hijas cuando se dirigía en la unidad con dirección a Lima norte.

"Él ha venido hasta acá despacio antes de que se pegue con ese muro, ha parado el carro porque aún estaba con vida, su hijita estaba al costado y él se ha aventado para que no le caigan las balas, su hijita tenía todo el vestido manchado de sangre", aseguró una testigo.

En el vehículo lleno de pasajero también se encontraba la esposa de la víctima con su bebé de tres meses y otra menor de 9 años. "Ellos han pensado que las llantas se habían reventado y eran las balas que le habían dado al esposo y al ver que se tiró, recién se han dado cuenta", agregó la entrevistada.

Carta extorsiva y amenazas

Al parecer, dos sujetos a bordo de una moto lineal perpetraron el ataque contra el conductor. En el lugar quedaron algunos casquillos y los sujetos dejaron una carta extorsiva a nombre de "La Federación", advirtiendo que continuarán los atentados si los conductores no se alinean.