El Rápido, ETUPSA y Huáscar paralizan servicio tras asesinato de chofer

El asesinato de un conductor de la empresa 'El Rápido', ocurrido cuando trasladaba pasajeros en la cuadra 2 de la avenida Próceres, en San Martín de Porres, provocó que varias líneas del consorcio decidieran paralizar sus unidades. La medida fue adoptada como señal de protesta y por falta de garantías de seguridad frente a los ataques criminales que afectan al transporte público.

La suspensión del servicio ha generado malestar entre los ciudadanos, quienes buscan alternativas para trasladarse hacia sus centros de trabajo o estudio. En un comunicado, la empresa indicó que la decisión responde a la ausencia de condiciones mínimas de seguridad y remarcó que “no es negociable” la vida de los trabajadores ni de los pasajeros.

Cabe recordar que el consorcio 'El Rápido' conecta las zonas norte y sur de Lima y cubre distritos como Los Olivos, Comas, Carabayllo, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, por lo que la paralización impacta a miles de usuarios.

Otras empresas se suman a la medida

La problemática de la extorsión afecta a gran parte del transporte público, por lo que otras compañías también decidieron sumarse a la paralización. Entre ellas figuran Huáscar y ETUPSA, cuyos conductores respaldaron la protesta ante el incremento de amenazas y atentados.

Presencia policial en zona de concentración

Un numeroso contingente policial llegó al lugar donde varias unidades se detuvieron en caravana para exigir mayor seguridad al Gobierno. “Sabíamos que la Policía nos iba a cerrar el paso porque la vez pasada ocurrió lo mismo”, señaló un transportista, quien agregó que esperan la presencia de autoridades para dialogar y buscar soluciones frente a la inseguridad.