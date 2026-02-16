Buses de la línea Huáscar paralizan servicio por temor a ataques de extorsionadores

La inseguridad vuelve a golpear al transporte público en Lima. Conductores de la empresa Huáscar decidieron paralizar sus funciones este lunes 16 de febrero debido a los constantes ataques de mafias de extorsionadores. Según denunciaron, los delincuentes exigen pagos de S/50 mil como inscripción y S/15 diarios por cada vehículo, situación que les impide trabajar con tranquilidad.

Ataques y amenazas generan temor en el gremio

El último viernes, uno de los choferes fue atacado por sujetos que se desplazaban en motocicleta, hecho que incrementó el temor entre los trabajadores y motivó la medida de protesta. Durante la movilización, familiares de los transportistas se sumaron con pancartas que llevaban mensajes como: “Es ahora o nunca. No a la extorsión”, “Queremos trabajar sin miedo ¡No más muertes!”; un mensaje de una pequeña niña llamó la atención: “No mates a mi papá, lo necesito a mi lado, por favor”.

Los transportistas denunciaron que los delincuentes no dudan en atacar incluso cuando las unidades llevan pasajeros a bordo. “Nos hemos puesto de acuerdo para no paralizar de manera indefinida. Esperamos resultados pronto, porque no podemos trabajar con miedo”, señaló un conductor que prefirió mantener su identidad en reserva.

Cuestionan medidas del Gobierno

Otro trabajador cuestionó la respuesta de las autoridades frente a la criminalidad. “¿Cómo es que los delincuentes son más que el Estado? ¿Dónde está la inteligencia? Necesitamos resultados”, expresó. Asimismo, indicó que varios compañeros han optado por dejar de trabajar ante el aumento de amenazas.

Respecto al denominado corredor seguro, propuesto por el Gobierno para reforzar la seguridad, los conductores afirmaron que solo observan vehículos o motocicletas estacionados en los paraderos, pero no reciben acompañamiento durante los recorridos.