Policía disfrazado de 'Patrón' captura a presunta microcomercializadora de drogas en el Rímac

Efectivos de la Policía Nacional, a través del Escuadrón Verde y el Grupo Terna, ejecutaron un operativo en el distrito del Rímac para capturar a una presunta vendedora de droga aprovechando la celebración por el Día de San Valentín.

Un agente disfrazado del 'Patrón', personaje que regala flores, logró que la mujer, identificada como Catherine Macho Leguía de 35 años, abriera la puerta de su vivienda pensando que recibía un obsequio de su pareja.

En diálogo con Buenos Días Peru, el coronel Alcántara detalló que cuando la mujer se dio cuenta que era un policía la emoción se le quitó y su sorpresa fue ingrata porque la estaban deteniendo. La intervenida registra antecedentes policiales por tráfico ilícito de drogas y había sido detenida previamente en julio de 2025.

Hallan drogas en domicilio

Al realizar el registro domiciliario, las autoridades encontraron 540 paquetes de PVC con clorhidrato de cocaína, marihuana y una balanza de precisión. Según el coronel Alcántara, la operación se basó en un trabajo previo de inteligencia que permitió identificar a la microcomercializadora y planificar la estrategia de captura.

Estrategia en fechas conmemorativas

El coronel explicó que este tipo de caracterizaciones son parte del entrenamiento del Grupo Terna para lograr operativos exitosos sin generar resistencia vecinal. "Anteriormente se ha hecho con la vecindad del Chavo, el oso de Papá Noel y diferentes personajes de acuerdo a las fechas conmemorativas. Funcionan muy bien porque caen en la trampa", señaló.

Canales de denuncia habilitados

El coronel Alcántara recordó a los ciudadanos que pueden enviar información sobre delitos de manera confidencial al número de WhatsApp Verde 980 121 810, donde se puede adjuntar fotos y videos. Además, destacó que se mantiene estricta confidencialidad sobre la identidad de las personas que brindan información.