Cercado de Lima: banda roba S/150 mil en mochilas a días de campaña escolar

La inseguridad golpea nuevamente al Cercado de Lima. Una banda criminal integrada por más de cinco sujetos perpetró un robo en un almacén de mochilas importadas ubicado en el jirón Paruro, llevándose mercadería valorizada en aproximadamente S/150 mil. El asalto ocurrió durante la madrugada y se extendió por cerca de una hora.

Cámaras captaron el robo

Las cámaras de seguridad registraron cada movimiento de los delincuentes, quienes llegaron con capuchas y gorras para evitar ser identificados. En las imágenes se observa cómo ingresan y salen repetidas veces del almacén, trasladando costales llenos de mochilas en carretillas, simulando ser trabajadores de la importadora.

Según la información obtenida, una mujer habría colaborado con la banda para abrir el local y seleccionar la mercadería que sería sustraída. Tras el atraco, la empresa afectada —cuyo propietario es un ciudadano chino— ha tenido que continuar operando de manera parcial mientras se realizan las investigaciones.

Vecinos alertan que la zona queda desolada

Residentes del sector señalaron que el jirón Paruro se convierte en una zona vulnerable desde las 8 o 9 de la noche, lo que facilita la acción de delincuentes. Indicaron que en varias ocasiones los hampones aprovechan el poco tránsito y la falta de vigilancia para cometer robos y escapar sin ser intervenidos.

El propietario ya presentó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional, y las autoridades analizan las imágenes de videovigilancia para identificar a los responsables del millonario robo en el Cercado de Lima.