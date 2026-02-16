Martín Ojeda: “La extorsión está desangrando al transporte”

La extorsión y el sicariato siguen cobrando vidas en la capital. Un conductor de la empresa 'El Rápido' murió tras ser atacado por sicarios mientras realizaba su recorrido, hecho que generó indignación en el gremio. En señal de protesta, diversos conductores decidieron suspender sus labores y participar en una marcha. Al respecto, el dirigente de transportes Martín Ojeda brindó detalles de la situación.

“En un acto de solidaridad, muchas empresas han tomado la posición de apoyar a 'El Rápido', al 'Pesquero' y a 'JC Bus', que forma parte del conglomerado 'El Rápido', porque en estas compañías ha habido un fallecido en los últimos cinco días”, manifestó Ojeda, quien remarcó que “la extorsión está desangrando el transporte”.

El dirigente también señaló que el sector ha presentado pedidos al presidente José Jerí que, hasta el momento, no se han cumplido. Entre ellos, mencionó la convocatoria a una reunión con los tres poderes del Estado, el pedido para la designación de “los mejores elementos para prevención” y la coordinación con la empresa Meta, en Estados Unidos, para bloquear los números de WhatsApp utilizados en extorsiones.

Policía interviene buses durante la marcha

Durante la movilización de buses de 'El Rápido' en la avenida Habich, realizada tras la muerte del conductor, se observó a efectivos policiales imponiendo multas a los vehículos que participaban en la caravana. Además, una grúa intervino uno de los buses, aparentemente para trasladarlo al depósito. Ojeda calificó estas acciones como un “abuso de autoridad”, al considerar que no se trataba de un bloqueo.

Asimismo, sostuvo que el accionar policial constituye “una burla mafiosa”, y señaló que “la Policía (...) está buscando la sinrazón”. Añadió que este tipo de medidas podría echar “más leña al fuego” y advirtió que la protesta pacífica podría convertirse en una huelga mayor que se prolongue por más tiempo.