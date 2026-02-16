Bellavista: Balacera durante campeonato ligado a candidato deja un herido

La violencia volvió a sacudir el Callao. Una persona resultó herida tras una balacera registrada alrededor de las 10 p. m. en el Parque Cruz de Paz, en Bellavista, durante el desarrollo de un campeonato deportivo vinculado al candidato Fernando Llanos. El hecho desató pánico entre los asistentes y obligó a suspender la actividad.

Ataque ocurrió en plena actividad deportiva

Según testigos, dos sujetos llegaron a bordo de una moto lineal y, sin mediar palabra, realizaron varios disparos contra el lugar donde se desarrollaba el evento deportivo. Tras el ataque, el herido fue evacuado de inmediato al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece con estado de salud reservado.

El tiroteo generó conmoción en la zona y motivó la presencia policial, mientras vecinos denunciaban que este tipo de actividades ya había sido advertido como riesgoso por realizarse en un espacio que funciona como estacionamiento.

Vecinos alertaron riesgos en eventos previos

Pobladores del sector señalaron que no es la primera vez que un campeonato en el lugar termina en hechos de violencia. Recordaron que en años anteriores se registraron incidentes similares que dejaron personas fallecidas y un menor herido.

Asimismo, cuestionaron que se autoricen eventos masivos en el parque sin medidas de seguridad suficientes, lo que —según indicaron— incrementa el riesgo de enfrentamientos y ataques armados en Bellavista.