Comas: enfrentamiento a balazos deja un muerto y un herido frente a local donde realizaban "cubanadas"

Un enfrentamiento armado entre dos hombres que se desplazaban en motocicleta dejó como saldo un fallecido y más de 13 casquillos de bala regados en la vía pública. El hecho ocurrió frente a un local que operaba como cancha de fútbol en la calle Federico Barreto, en el distrito de Comas.

La víctima fue identificada como Carlos Daniel Santos, quien quedó tendido junto a su motocicleta y el arma que habría utilizado. El otro involucrado resultó herido y logró trasladarse por sus propios medios al Hospital Sergio Bernales.

El local funcionaba de manera clandestina como espacio para eventos. La escena del tiroteo se vio alterada cuando decenas de jóvenes que se encontraban en el interior del establecimiento salieron a la calle ante la presencia de fiscalizadores municipales.

Sin licencia para realizar eventos

El local acababa de presentar a la orquesta Barrio Fino. Un funcionario de fiscalización de la comuna de Comas informó que el lugar tenía autorización para operar como campo deportivo desde junio de 2023, pero no para realizar eventos. "Se está haciendo común que productores realicen eventos en las vías públicas, cierren las calles para realizar estas denominadas 'cubanadas'", señaló.

Local ya había sido clausurado

El establecimiento, administrado por Delgado Ramiro Callatopa, ya había sido clausurado en otras oportunidades por realizar eventos tipo cubanada sin contar con la autorización correspondiente. El funcionario municipal indicó que tienen identificado al conductor que obtuvo la autorización para el campo deportivo, pero advirtió que los hechos estarían relacionados con personas que ingresaron al local esta madrugada.