Implicado en crimen de Solsiret Rodríguez saldría en libertad: padre de víctima exige justicia

El padre de Solsiret Rodríguez expresó su profundo dolor e indignación ante la liberación de Kevin Villanueva, implicado en el crimen de su hija ocurrido en 2016, tras una modificación de su sentencia que lo absuelve del delito de feminicidio.

En declaraciones a Buenos Días Perú, calificó la situación como "inexplicable" y señaló que no encuentra palabras para expresar lo que siente. "No le deseo a ningún padre, a ninguna familia que pase", manifestó.

Captura y procedimiento judicial

Villanueva fue capturado en febrero de 2020 tras el hallazgo de los restos de Solsiret. En 2022, la Corte Superior lo condenó a 30 años de prisión por feminicidio, pero en 2024 la Corte Suprema redujo la pena a solo 6 años al reclasificar el delito como encubrimiento simple. Según el padre de la víctima, la propia pareja de Villanueva, Andrea Aguirre, señaló que él fue quien cercenó el cuerpo. "Cada uno se repartió por versión de ellos mismos la mitad", relató.

Familia teme fuga del país

El padre de Solsiret reveló que han presentado un recurso de casación que ya fue aceptado, pero se encuentran a la espera de una resolución. Su temor es que Villanueva, abandone el país tras ser liberado. "Yo tengo la convicción de que este señor sale y se va a ir del país", advirtió. De los cuatro implicados en el crimen, solo Andrea Aguirre continúa purgando condena por homicidio calificado.

Desaparición y hallazgo

Los padres de Solsiret reportaron su desaparición en 2016, cuando la joven tenía 23 años. Cuatro años después, en 2020, sus restos fueron encontrados en la vivienda de Andrea Aguirre, pareja de Kevin Villanueva. El padre de la víctima cuestionó el accionar de la justicia. "¿Por qué en un lado sí? ¿Por qué en el otro lado no? La víctima no tiene derecho. Nosotros como padres no tenemos derecho", puntualizó.