Rau Rau cuestiona a Fiscalía por liberación de extorsionadores: "Los capturan y en una semana los liberan"

El asesinato a balazos de un conductor de la empresa "El Rápido" mientras realizaba su recorrido habitual en el distrito de San Martín de Porres, generó la paralización de operaciones de la compañía este lunes 16 de febrero.

Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet Perú), denunció en Buenos Días Perú que la inseguridad ha colapsado. "La delincuencia ha tomado el poder del país. Es como si no tuviéramos un gobierno", declaró, señalando que los delincuentes son capturados, pero liberados semanas después por el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Exige tribunales sin rostro y critica a Congreso

Rau Rau hizo un llamado a los congresistas, especialmente a las bancadas de izquierda, para que respalden leyes que permitan jueces y tribunales sin rostro. "¿Por qué no respaldan? Porque los delincuentes amenazan a fiscales, jueces, transportistas y policías", cuestionó.

El dirigente recordó que hace tres días se reunieron con el general Víctor Revoredo, quien les informó que los detenidos recuperan su libertad en poco tiempo. "La policía hace todos los esfuerzos necesarios. Han detenido bandas, 30, 40 personas con armas, con granadas. Al cabo de una semana están libres", manifestó.

Cuestiona a ATU y comuna del Callao

El líder gremial también apuntó contra la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y municipalidades por lo que calificó como una persecución administrativa. Denunció que en un año una empresa recibió más de 1.6 millones de soles en papeletas en el Callao, y cuestionó la implementación de corredores que terminan sacando del mercado a las empresas.

Audio extorsivo y llamado a paro nacional

Rau Rau reveló que recibió un audio amenazante contra conductores de otra empresa y convocó a todos los transportistas a unirse en un solo frente. "Nuestra vida está primero. Hay pena de muerte en el Perú. Paremos totalmente el país", manifestó, comparando la situación actual con la lucha contra el terrorismo.

Cuestionó que el Congreso haya rechazado calificar estos actos como "terrorismo urbano" y advirtió que, de continuar la desprotección, los ciudadanos terminarán armándose. "¿Qué esperan? ¿Qué el pueblo también se arme?", sentenció.