Buses de 'El Rápido' paralizan operaciones y marchan tras asesinato de chofer

El grupo empresarial de transporte "El Rápido" paralizó sus operaciones este lunes 16 de febrero, luego del asesinato a balazos de uno de sus conductores, quien fue atacado mientras realizaba su recorrido habitual en el distrito de San Martín de Porres.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el paradero final de la ruta 'JC Bus' de la línea 'El Rápido', donde se observa en el interior del patio de operaciones a varios de los vehículos estacionados y apagados.

Luto y ataque a conductor

Además, en el lugar se observa un lazo de color negro en señal de luto por el asesinato de uno de sus conductores. El hombre al volante fue atacado por dos hombres que iban a bordo de una moto y recibió impactos de bala en la cabeza y el pecho.

En un primer momento, el conductor presentaba signos vitales muy débiles y fue trasladado al hospital donde se confirmó su deceso. El hecho ocurrió a una cuadra de la comisaría de Condevilla y a la misma distancia del lugar donde ocurrió un ataque a la empresa "San Germán".

Otras líneas trabajan con normalidad

Otras líneas de la empresa "El Rápido" como Palmari si están trabajando con normalidad y en la zona se encuentran efectivos policiales resguardando el área. Hasta el momento, no se observan trabajadores o representantes de la línea de transportes.