15/02/2026

SMP: chofer de la empresa de transportes 'JC Bus' fue asesinado a balazos en plena ruta

Dos sujetos a bordo de una moto dispararon contra el conductor. La Unidad estaba en marcha y con gran cantidad de pasajeros, quienes comenzaron a gritar aterrorizados.



Un conductor de la empresa de transportes  'JC Bus'  fue asesinado anoche a balazos en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra el chofer varias veces. La Unidad estaba en marcha y con gran cantidad de pasajeros, quienes comenzaron a gritar aterrorizados.

HOSPITAL DEL CALLAO

A consecuencia de los impactos de bala, el conductor -identificado como Amílcar Marcano Rodríguez, de nacionalidad venezolana- perdió el control del ómnibus y terminó impactando contra la berma central de la vía.

El chofer fue llevado rápidamente al Hospital Luis Negreiros del Callao, debido a la gravedad de sus heridas falleció minutos después. Sus familiares muy consternados llegaron al nosocomio, pero no declararon a la prensa.


