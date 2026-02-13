Hombre sale a botar la basura y sicarios en moto lo asesinan en Ventanilla

En lo que va de febrero de 2026, la región del Callao enfrenta una grave crisis de seguridad con una escalada de homicidios y ataques de sicariato vinculados a extorsiones y ajustes de cuentas.

Esta vez en Ventanilla se produjo el asesinato de un hombre que salió a botar la basura y de pronto unos sicarios acabaron con su vida en la vía pública.

El hecho de sangre ocurrió en el óvalo Guadalupe, al promediar las 6 de la mañana, cuando Jesús Manuel Hamán Mita, de aproximadamente 53 años de edad, residente de este asentamiento humano pro a Chalaca, se encontraba saliendo de su casa como todos los días.

Llegó sin vida al hospital

Según primeras pesquisas, dos sujetos a bordo de una moto lineal lo esperaban y le disparan en hasta en cuatro oportunidades.

Hasta el lugar, llegó una unidad del personal de Serenazo de Ventanilla y lo derivaron hacia el hospital de Ventanilla. Pero lamentablemente, el hombre llegó a al nosocomio sin vida.