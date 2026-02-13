Sujeto amenaza a fiscalizadores con un cuchillo en calle de La Molina

En el distrito de La Molina, un sujeto amenazó con un cuchillo a personal de fiscalización en el distrito a plena luz del día y ante la presencia de varios vecinos del lugar.

El aterrador hecho ocurrió durante una intervención municipal; el agresor pasó de una falta administrativa a una acción de índole penal al utilizar el arma blanca para amedrentar a los agentes.

Al sujeto se le solicitó que retire su auto que estaba mal estacionado, ante la negativa y la llegada de una grúa se desató el caos. Durante el incidente, captado en video, se escucharon quejas de algunos residentes que increparon al personal municipal a detener la agresión del joven armado.

Vecinos aterrados por el incidente

Ante este atentado, la Procuraduría de la Municipalidad de La Molina ha iniciado las medidas correspondientes para que se aplique la sanción máxima permitida por ley contra el individuo.

Cabe señalar que, este tipo de actos contra la autoridad pueden conllevar penas de prisión de 6 meses a 2 años por amenazas graves, o incluso mayores si se considera coacción para impedir funciones públicas.