“Operativo Cariñosito”: Realizan inspección en hostales por el Día de San Valentín en La Victoria

En el marco de las celebraciones por el Día de San Valentín, fiesta dedicada al amor y a la amistad, la Municipalidad de La Victoria ha intensificado las inspecciones en establecimientos de hospedaje, como hostales y hoteles bajo iniciativas de control sanitario y seguridad.

Este tipo de operativos, esta vez a sido nombrado de manera creativa por las autoridades como el "Operativo Cariñosito", tienen como objetivo principal verificar en los locales, las condiciones de salubridad con la inspección de sábanas, colchones y toallas para asegurar que estén limpios y en buen estado.

Hostales inseguros

De igual forma, se realiza la verificación de que las rutas de evacuación estén despejadas y los extintores operativos en los hospedajes.

También los inspectores constatan la validación de la licencia de funcionamiento y el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Cabe señalar que, los operativos de salubridad en hostales de Lima, intensificados ante fechas como San Valentín, han resultado en la clausura temporal de múltiples establecimientos en varios distritos donde las inspecciones inopinadas detectan colchones sucios, sábanas manchadas, falta de higiene y cimentaciones antihigiénicas.