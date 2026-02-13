Colectivero embiste a fiscalizador de la Sutran en la Panamericana Norte

En el distrito de Puente Piedra, un fiscalizador de la Sutran de 32 años fue embestido por un vehículo de transporte informal en el kilómetro 27 de la Panamericana Norte, a la altura de la Escuela de Policía.

El conductor del colectivo, que simuló detenerse antes de acelerar y atropellar al trabajador para evadir un operativo, se dio a la fuga.

Fiscalizador sufrió un traumatismo intracraneal

El ataque ocurrió mientras el personal de la Sutran realizaba labores de fiscalización contra el transporte informal, conocido como "transporte pirata". La víctima del atropello sufrió un traumatismo intracraneal y fue internada en una clínica local.

Aunque su diagnóstico es de consideración, se reporta que se encuentra estable.

Cabe señalar que, la entidad ha condenado el hecho y se espera que se inicien las investigaciones para identificar la placa del vehículo y capturar al responsable.