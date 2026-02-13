San Valentín a precios accesibles: ramos de flores desde S/4 conquistan a los enamorados

El Día de San Valentín vuelve a llenar de color las calles de Lima con ofertas que sorprenden a los compradores. En los alrededores del Estadio Nacional, vendedores de flores presentan opciones económicas y arreglos especiales para quienes buscan expresar su cariño con un detalle simbólico y accesible.

Precios desde S/4 atraen a parejas y amigos

Este 14 de febrero, fecha dedicada al amor y la amistad, comerciantes ofrecen ramos de flores desde S/4, además de opciones de S/20 y S/30 para quienes buscan alternativas más elaboradas. Según un recorrido realizado por Buenos Días Perú, los arreglos más grandes y personalizados pueden alcanzar precios entre S/80 y S/90, dependiendo del diseño y la combinación floral.

Los vendedores de flores destacaron que la campaña por San Valentín representa una de las temporadas más importantes del año, ya que muchas personas buscan sorprender con detalles sencillos pero significativos.

Variedad de flores y arreglos temáticos marcan tendencia

Entre las flores que se ofrecen figuran tulipanes, rosas, girasoles y lirios, reconocidos por sus colores intensos y simbolismo romántico. Además, algunos arreglos incluyen papeles temáticos, canastillas y cajitas decoradas, pensadas especialmente para quienes desean un regalo más llamativo.

El movimiento comercial en la zona refleja la alta demanda por regalos tradicionales durante esta celebración, donde los colores y la creatividad se convierten en protagonistas para conquistar a enamorados y amigos.