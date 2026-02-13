Conversaciones gratis en Miraflores: el proyecto viral que invita a abrir el corazón

En vísperas del Día del Amor y la Amistad, una propuesta que se desarrolla en el Faro de Miraflores se ha vuelto viral en redes sociales y ha llamado la atención de cientos de ciudadanos. El plan consiste en ofrecer conversaciones gratuitas al aire libre y sin ningún tipo de presión.

¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

La impulsora de esta idea es Gisella Martínez, quien, gracias al apoyo de su esposo, viajó a España y descubrió esta dinámica en el país europeo. Con el proyecto en mente, decidió emprender esta iniciativa en el Perú sin temor a fallar.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, la promotora explicó que este tipo de espacios permite a las personas liberarse de problemas personales y recibir algún tipo de consejo. “Hay personas que cuentan historias que guardan por años y no tienen quién las escuche (…) La vida ahora corre. Este es un momento de pausa”, señaló.

Al finalizar cada charla con ciudadanos que buscan compartir sus experiencias, Gisella Martínez asegura que también aprende de cada encuentro. “Es emocionante (…) Nosotros nos llevamos mucho aprendizaje. Las historias tocan nuestras vidas”.